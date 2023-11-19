В рамках мероприятий, проводимых в связи с «Годом Гейдара Алиева», заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Адиль Алиев, руководитель аппарата парламента Фарид Гаджиев, группа депутатов и сотрудников аппарата совершили восхождение на «Пик Гейдара».

Восхождение было завершено 18 ноября на «Пике Гейдара», который расположен на высоте 3751 метр в массиве Гызыл-Гая Башдагского хребта Большого Кавказа, сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

Участники экспедиции посетили барельеф Гейдара Алиева и отдали дань уважения памяти великого лидера.

Депутаты и сотрудники аппарата парламента достигли поставленной цели, несмотря на суровые погодные условия и труднопроходимую местность. (Минвал.аз)