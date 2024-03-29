Айдын Гусейнов: «Должны быть восстановлены права наших граждан, которые не использовали свои чеки»

Мушфиг Джафаров: «Верю, что проблема будет решена законным путем и во благо гражданина»

Как уже сообщалось, от имени сотен тысяч граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, членам Милли меджлиса была адресовано очередное обращение. Недовольные незаконным прекращением срока действия государственных ценных бумаг в 2011 году, граждане требуют восстановления своих нарушенных прав.

В обращении граждан к депутатам отмечается, что нарушению прав сотен тысяч людей необходимо уделить неотложное внимание и помощь. Граждане, чьи права были нарушены, в тексте своих обращений к членам Милли меджлиса доступно объяснили, почему истечение срока обращения приватизационного чека является незаконным. Депутатов просят потребовать восстановления прав граждан от Кабмина, Конституционного суда и всех соответствующих государственных органов (подробнее читайте ЗДЕСЬ).

От имени президента Ильхама Алиева на основании обращений владельцев приватизационных чеков было направлено письмо в Конституционный суд для устранения проблемы и восстановления исторической справедливости. Но Конституционный суд не решает проблему сотен тысяч граждан, права которых нарушены. В своем обращении граждане просят депутатов помочь им решить данную проблему.

В беседе с AYNA депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов заявил, что он выступает за решение проблемы правовым путем: «В целом в вопросе приватизации в нашей стране ожидаются новации и концептуальные подходы.

Полагаю, что такие вопросы могут быть определены и решены на основе новых стратегических решений правительства. Хочу напомнить, что новый этап в экономико-политических, социально-общественных отношениях нашей страны начался с возвращением по настоянию народа к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. В то время одним из шагов общенационального лидера в направлении повышения социального благосостояния наших граждан стало введение в обращение приватизационных чеков.

Общенациональный лидер прекрасно понимал, что достижение высокого уровня прогресса любой развитой страны напрямую зависит от обеспечения свободной и либеральной экономики. В 1995 году с утверждением «Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы» в нашей стране были заложены глубокие основы приватизации. При подготовке программы приватизации был изучен и учтен опыт многих зарубежных стран. В результате в Азербайджане была применена смешанная модель приватизации, было решено передать часть государственного имущества членам трудового коллектива и гражданам страны на безвозмездной почве», — сказал наш собеседник.

По его словам, одним из важнейших направлений приватизационной политики было утверждение постановлением от 1996 года Положения «О государственных приватизационных паях (чеках) в Азербайджанской Республике»: «В то же время общенациональный лидер подписал указ об обращении приватизационных чеков. При этом граждане имели право участвовать в покупке акций или частей государственных предприятий на льготной основе с использованием этих чеков. Отмечу, что многие наши граждане этим воспользовались. Конечно же, есть и те граждане, которые не использовали свои чеки, и их права должны быть восстановлены.

Дело в том, что господин президент Ильхам Алиев несколько раз подписывал указы о продлении срока приватизационных чеков с учетом принципа социальной справедливости в процессе приватизации госимущества.

В эти периоды использовались чеки. Понимаю, что граждане, у которых на руках остались ценные бумаги, утверждают, что это неправильно. Было бы хорошо, если бы этот вопрос был решен законным путем», — подчеркнул депутат.

Гусейнов полагает, что приватизационная политика будет пересмотрена в рамках новых экономических процессов, происходящих в стране: «Известно, что Азербайджан продвигает новые экономические реформы и новые сценарии развития. Спрос на использование приватизационных чеков определяется с учетом законов рынка и особенностей приватизации. Существует определенное количество чеков, которые хранятся так же, как акции и другие ценные бумаги. Полагаю, что можно создать условия для использования приватизационных паев в той или иной форме в соответствии с требованиями, решить проблему обратившихся граждан».

Другой депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров в беседе с AYNA затронул важность решения существующей проблемы правовым путем: «Введение в обращение приватизационных чеков началось в 1996 году и осуществлялось в два этапа. Государство несколько раз продлевало срок обращения, чтобы обеспечить широкое использование этих ценных бумаг. На этот счет есть президентские указы. По имеющейся информации, за этот период было использовано только 80 процентов, а на данный момент на руках у населения остается 20 процентов чеков. Считаю, что этот вопрос должен быть решен. Государство может в какой-то форме определить судьбу оставшихся на руках чеков».

Депутат заявил, что хотя приватизационные чеки и должны были быть использованы в процессе приватизации, полного эффекта это не дало: «Результат оказался не таким, как ожидался. В целом чеки не сохранили свою ценность со дня их введения в обращение, хотя должны были сыграть важную роль в развитии рынка ценных бумаг. Беспокойство граждан вполне понятно. Поэтому я считаю, что вопрос должен решаться законным путем. Азербайджан – правовое государство, и законы защищают права граждан. Поэтому верю, что проблема будет решена законным путем и на благо гражданина».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечение срока их обращения было признано незаконным и тем самым восстановили их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было осуществлено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции.

При этом отсутствует указание о таком понятии как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты в правильной по законодательству форме. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходимо отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо.

Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения. Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер-министра, Администрация президента, а также лично глава государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей в результате массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом.

Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость имущественной на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня составляет не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, который был принят в нарушении Конституции, не может изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства!

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