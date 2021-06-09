«Я верю, что в ближайшее время будет проведено расследование и виновные будут наказаны. Преступник должен ответить. Мировое сообщество должно осудить все военные действия, совершаемые против гражданского населения Азербайджана, и наказать виновных. От имени парламента Латвии выражаю соболезнования семьям всех погибших».

Oб этом заявил руководитель группы поощрения сотрудничества Сейма Латвии и парламента Азербайджана Роман Наудиньш, посетивший место разрушения зданий в городе Гянджа в результате ракетных ударов Армении.

Он отметил, что Латвия внимательно следила за событиями в дни освобождения исторических территорий Азербайджана: «Мы надеемся, что мировое сообщество окажет очень серьезное политическое давление на руководство Армении. Много лет назад на политическое руководство Армении нужно было наложить различные санкции, чтобы не было войны и исторические земли были возвращены Азербайджану без единого выстрела. Если бы международное сообщество сделало это, можно было бы избежать войны и предотвратить разрушение зданий в Гяндже. Международное сообщество также должно признать свою вину в том, что политические средства были недостаточно использованы против политического руководства Армении».

Р. Наудиньш подчеркнул, что ракетный обстрел Гянджи, располагающейся вдали от линии фронта, был террористическим актом: «Террористов тоже нужно судить. Политическое руководство Армении должно предстать перед международным судом, и оно должно быть привлечено к ответственности за этот акт. Это принесет пользу и самому армянскому государству. В настоящее время Армения живет в полной изоляции. Армения может открыть границы с Турцией и Азербайджаном, жить в дружбе и восстановить торговые отношения. Посмотрите, как дружат Латвия и Эстония. И Армения должна жить в дружбе со своими соседями».

Наудиньш сказал, что освобождение азербайджанских земель было положительным событием: «Мировая дипломатия должна сделать все возможное, чтобы полностью разрешить конфликт в будущем и предотвратить его повторную эскалацию, чтобы люди в этом регионе могли жить в мире. Я очень надеюсь, что политическая элита Армении сделает правильные выводы и в этом регионе установится мир. Международное право на стороне Азербайджана».

Он также напомнил, что в ходе визита делегация встречалась с министром иностранных дел Азербайджана: «Наша группа подготовит Декларацию о выдаче минных карт из Армении и представит ее депутатам Сейма Латвии для подписания. Десятки тысяч мин были заложены в освобожденных районах, что является терроризмом. Мы получили информацию, что Армения также заминировала оккупированные территории при выводе своей армии. Это террористический акт».

Наудиньш также отметил, что с руководителем группы дружбы Азербайджан-Латвия Кямраном Байрамовым достигнута договоренность о приглашении семей погибших в Отечественной войне в Латвию на 1-2 недели.(АПА)