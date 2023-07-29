Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» куклы Барби и производящую их компанию Mattel из-за «завоза» в Россию темы ЛГБТ. Свое мнение она высказала в выпуске проекта «Между строк», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале «Катарсис».

По словам Бутиной, недавно вышедшей фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», так как в нем показаны «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».

«Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они «завозят» в Россию тему ЛГБТ», — сказала Бутина.