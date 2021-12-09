Москва в ближайшее время должна выплатить 10 миллионов евро – компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Как сообщает «Эхо Кавказа», об этом стало известно по итогам встречи Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) на уровне заместителей министров.

В решении, опубликованном на сайте Совета Европы, указано, что выплата должна быть осуществлена «в любом случае до конца года», вместе с начисленными за просрочку процентами, на банковский счет Совета Европы.

В КМСЕ указывают, что Россия согласилась подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании, однако пока не подписала его. Грузинская сторона при этом уже оформила меморандум с генсеком Совета Европы.

Комитет министров вернется к обсуждению данного вопроса в марте 2022 года, на 1428-м заседании. Как сообщалось в июне текущего года, КМСЕ призвал Россию до 6 сентября этого года выплатить напрямую Грузии компенсацию, присужденную её гражданам, или подписать меморандум о взаимопонимании, позволяющий произвести перечисление денежных средств.

В феврале текущего года руководивший тогда Минюстом Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Позицию Москвы он назвал «небольшим шагом вперед».

ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года.

Вчера же заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили заявил, что Россия письменно согласилась на выплату по делу о депортированных до конца года. «Мы надеемся, что на этот раз она выполнит свое обязательство», — сказал он, передает Грузия Online.

По словам Дзамашвили, когда Россия выполнит свое обязательство, общественности будут подробно разъяснены дополнительные процедуры, чтобы эта сумма дошла непосредственно до потерпевших.

«Решение по т.н. делу о депортированных было принято Страсбургским судом в январе 2019 года, и с тех пор Россия не выполняет это обязательство. Все это время министерство юстиции Грузии вместе с министерством иностранных дел активно работало, чтобы это решение было выполнено. Мы активно сотрудничаем с нашими европейскими коллегами в Комитете министров и определили прагматический путь решения этой проблемы, который будет заключаться в переводе Россией денег на счет Комитета министров Совета Европы и последующей работе над распределением этой суммы. Мы добились неплохого прогресса в этом вопросе, поскольку в ноябре была проведена встреча для решения этого вопроса. Российская Федерация в письменной форме согласилась выполнить это обязательство. Уже на декабрьской сессии определен конкретный срок, и Комитет министров дал России срок до конца года для выполнения взятых на себя обязательств.

Мы надеемся, что хотя бы на этот раз Россия выполнит это обязательство, а значит, у нас будет достаточно большой прогресс в этом направлении. Когда Россия выполнит это обязательство, мы подробно объясним общественности, какие дополнительные процедуры будут действовать, чтобы эта сумма доходила непосредственно до пострадавших», — заявил Бека Дзамашвили.

Интересно, почему Россия дала письменное согласие на выполнение этого своего обязательства? Ей так дорого место в СЕ? 10 млн евро не такая уж и малая сумма, но важнее другое – выплатив ее, Москва признает, что совершила ошибку и нарушение в отношении Грузии и готова заплатить за это деньгами. Унизительно для «супердержавы», какой ее явно ощущает Путин. Так выполнит ли Москва это решение ЕСПЧ, или предпочтет пойти на обострение отношений с Советом Европы? Один раз ее уже ограничивали там в правах.

О своем видении этой ситуации рассказали # известные иностранные эксперты.

Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Россия по решениям ЕСПЧ обычно платит (включая громкие дела вроде Навального), однако не признает имплементацию решений ЕСПЧ — то есть, автоматическую отмену соответствующих решений. Восстановление права голоса России в Совете Европы, на что потребовалось несколько лет, было крупным дипломатическим успехом Путина, который при этом шантажировал СЕ именно тем, что граждане России могут потерять юридическую защиту ЕСПЧ.

Мне не кажется, что нынешнее дело имеет для РФ принципиальное значение, ради которого она может вновь пойти на выход из Совета Европы.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Как мы знаем, в России Путина международные соглашения, устные или письменные договорённости, Совет Европы или другие международные институты не значат ровным счетом ничего. Если Кремль все-таки выплатит Грузии эту сумму, которая, конечно, станет признанием нарушения при депортации граждан Грузии из РФ, значит Москве это почему-то выгодно. Деньги для них это копеечные, учитывая сколько они воруют на продаже нефти и других ресурсов. Санкции СЕ Путину тоже, как назойливый звук комара, но даже не укус. Поэтому ищем его выгоду.

Не ругаться лишний раз с Европой из-за пустяков, как это считается в Москве? Не ругаться, когда ожидается работа по Северному потоку-2? Показать Грузии расположение, когда Москва продавливает формат «3 + 3», куда ей очень нужно втянуть оккупированную Кремлем Грузию? Помочь нынешнему грузинскому правительству во главе с олигархом Иванишвили получить в копилку хоть какой-то успешный кейс? Да, Москва видит, что нынешняя Грузия дальше от ЕС и НАТО, чем когда-либо за 20 лет, так что подачки с их стороны вполне возможны.

Я не готов выбрать из этих пунктов один главный. Думаю, если оплата состоится, есть учет всех этих составляющих и это точно стоит того, чтобы потратить какие-то 10 миллионов, которые они все равно бы украли и потратили на один или два новых домика. Если оплаты не будет — удивляться нечему и анализировать тоже нечего. Но если это все-таки случится, Грузии стоит не праздновать это, а опасаться того, что за этим стоит.