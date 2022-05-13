Россия не отказалась от идеи захватить Киев. Об этом бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил на брифинге, передает Укринформ.

«Даже достижение противником задекларированной цели второго этапа «специальной операции» – это оккупация Донецкой и Луганской областей – наиболее вероятно, не удовлетворит амбиции противника, а только создаст условия для расширения агрессии. Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создания сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захвата территории Центральной Украины, овладения Киевом, инсценировки перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с приведением к власти пророссийских сил, создания нового государственного образования и включения его в состав России. Таким образом противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели», – сообщил бригадный генерал.

Это прозвучало довольно неожиданно. В последние недели у многих уже сложилось стойкое мнение, что больше удерживаемого сейчас России захватить не удастся. Правда, звучали допущения касательно Одессы и Приднестровья, но не вполне убедительные. А уж про Центральную Украину и повторную попытку овладения Киевом всем казалось уже можно забыть. Оказывается, нет. Вряд ли представитель Генштаба в чине генерала станет шутить на такие темы.

При каких условиях возможно воплощение подобного сценария? Достанет ли у России военных ресурсов и живой силы для того, чтобы добиться таких захватнических целей?

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные эксперты.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— На данный момент идут тяжелые позиционные бои на Донбасском фронте. Основную задачу российские войска не выполнили, и опаздывают с ее выполнением по оперативному расписанию аж на две недели. Так, вчера только на одном участке в районе Лисичанска, при форсировании Северского Донца была выбита численно целая БТГ российских войск. В количестве 73 единиц военной техники. Окружить группировку в районе Лисичанска у российских войск не выходит.

Говорить о каком-то продвижении в других местах не приходится. У России банально на это нет сил. Чтобы задействовать новые направления, следует проводить мобилизацию. А в Москве вряд ли кто-то на это пойдет. Уже не говоря о том, что любые мобилизационные предприятия надо было проводить еще в марте.

Сказанное представителем Генштаба — вещь вполне разумная. Ведь обстрелы украинской территории продолжаются со стороны России по всей протяженности границы. Поэтому данное сообщение Генштаба направлено на то, чтобы люди не торопились возвращаться из эвакуации.

Алексей Романов, российский журналист, блогер:

— Мне кажется, нет смысла комментировать тайные планы российского руководства, анализируя заявления украинских генералов. Тем более, если речь идет о тех пресловутых «задачах военной спецоперации», которые регулярно выполняются, но которые никто ни разу не озвучивал.

Не может украинский генштаб быть в отношении планов генштаба российского сколь-нибудь надежным источником.

Скорее уж мы имеем дело с посланием, которое военное командование Украины адресует своему же политическому руководству.

Для России ситуация на фронте выглядит все более тупиковой. Уже много недель нет не то чтобы стратегических, даже тактических успехов. Для перелома в войне необходимо радикально наращивать свою украинскую группировку, но по внутренним причинам это невозможно.

В то же время украинская армия с каждой неделей становится все более многочисленной и все лучше оснащенной. Накапливается эффект поставок западного вооружения, и уже скоро можно ожидать, что к Украине, как минимум, перейдёт стратегическая инициатива в войне.

В этих обстоятельствах с каждым днем растет вероятность того, что российское руководство попробует заморозить конфликт — заключить перемирие, и на дипломатическом уровне добиться от Киева подписания нового варианта Минских соглашений.

Соответствующее предложение может быть направлено украинским властям в ближайшее время.

И возможно, у командования ВСУ есть основания предполагать, что это предложение может быть встречено благосклонно.

Поэтому наиболее правдоподобное объяснение демарша украинских военных — это попытка предупредить собственное политическое руководство от возможной сделки с Россией.

В конце концов, ситуацию на Банковой (улица, на которой расположен Офис президента Украины – Авт.) украинский генштаб знает намного лучше, чем ситуацию в Кремле.