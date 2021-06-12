Иранская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны Аббасом Арагчи прибыла в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке. Об этом написал Арагчи в субботу своем Telegram-канале.

Он также отметил, что заседание Совместной комиссии в Вене начнется в субботу во второй половине дня.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это предполагает снятие санкций Вашингтона с Тегерана, возвращение США в сделку и выполнение ядерных обязательств Ираном.

Представители стран — участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты продолжают работу над текстом будущей договоренности. (ТАСС)