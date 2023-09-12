Поддерживаемый США мирный процесс между Азербайджаном и Арменией продолжается, заявили в понедельник два высокопоставленных чиновника Госдепартамента на фоне роста напряженности в Карабахе, — передает корреспондент TURAN из Вашингтона.

Чиновники, которые информировали журналистов об этом, напомнили, что администрация Байдена уже несколько лет пытается найти решение для справедливого, прочного и устойчивого мира, и этот процесс не прекращается. «Стороны готовы вернуться в Вашингтон для продолжения диалога», — отметил источник.

«У нас было три раунда встреч здесь, в Вашингтоне. Были и другие, которые проводились в Европе, и русские провели несколько своих переговоров», — сказал представитель Госдепа.

США «очень ясно дали понять», что первым шагом к достижению прочного мира является разрешение гуманитарной ситуации в Карабахе. «Мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся там , и мы были сосредоточены на том, чтобы разрешить ее всеми возможными способами», — добавил другой высокопоставленный чиновник.

По их словам, в последние несколько дней США вели переговоры «на всех уровнях»: в минувшие выходные госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал как с президентом Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Николом Пашиняном.

Отдельно исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким дважды за прошедшую неделю беседовала с министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым.

«И это было только на этих выходных… Это были постоянные, интенсивные усилия, направленные на поиск пути вперед по очень сложному комплексу вопросов», — сказал чиновник, добавив, что старший советник США по переговорам на Кавказе Луис Боно находится в ежедневном контакте со всеми сторонами и неоднократно совершал поездки в регион.

Вашингтон «последовательно» призывал к открытию Лачинского коридора для коммерческого, гуманитарного и частного движения. «Мы заявляли об этом публично и в частном порядке. Мы также за открытие других коридоров и других маршрутов доставки грузов».

Позиция Баку заключалась в том, что если будет использована дорога из Агдама, тогда они вновь откроют Лачин. «Мы не даем никаких указаний относительно того, как должна выглядеть такая сделка или ее условия, но мы делаем все возможное, чтобы облегчить любую сделку, ибо наша главная цель — получение гуманитарной помощи», — сказал чиновник.

На вопрос, может ли произойти насилие в ближайшие дни в отсутствие соглашения, чиновник ответил: «Мы не видели и не слышали никаких признаков».

Что касается нынешней гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, то «у США нет данных о случаях смерти от голода или недоедания».

Чиновники также отреагировали на заявления о том, что против армян совершается «геноцид», дав понять, что не могут это подтвердить.

США также считают, что дело не в Западе и России. «У России есть история в этом регионе. Мы не пытаемся вытеснить Россию», — сказал чиновник, отвечая на вопрос TURAN о роли Москвы в этом процессе.

«Обе стороны полны решимости. Они по-прежнему привержены доведению этого процесса до конца. Существует политическая воля для достижения мира», — заключил представитель Госдепа.