Украина должна провести ряд реформ, чтобы США и другие союзники продолжили оказывать Киеву военную помощь.

Это следует из письма заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Майка Пайла, которое он отправил Межведомственной координационной платформе доноров (объединяет ЕС, страны G7 и партнеров из финансовых институтов).

Также письмо получили в офисе президента Украины и премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет «Украинская правда» со ссылкой на копию документа. В нем прописаны требуемые от Киева изменения по приоритетности их внедрения: от 0 до 3 месяцев, от 3 месяцев до полугода, от года до 18 месяцев.

Реформы должны в первую очередь затронуть работу наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции), Высшего совета правосудия и судебных органов в целом.

В течение года Киев должен реформировать работу Министерства обороны страны, а в течение 18 месяцев — других силовых ведомств, в том числе Службы безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбы, Нацполиции и др. Также реформы необходимо провести в работе Офиса генпрокурора, «Укроборонпроме» и таможенной службе.

Некоторые реформы в документе помечены как обязательное условие для получения макрофинансовой помощи от ЕС или требование для начала процесса присоединения Киева к ЕС.

В ходе саммита НАТО в июле этого года страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) обязались обеспечить безопасность Украины в обмен на реформы. Киеву пообещали поставки вооружений, поддержку развития ОПК, обучение украинских военных, предоставление разведданных, помощь в защите от киберугроз и проч.

Украина, в свою очередь, обязалась начать реформы в правоохранительных органах, судебной системе и экономике, а также приступить к борьбе с коррупцией.

Межведомственная координационная платформа доноров Украины была запущена 26 января этого года. Ее задача — поддержка процесса восстановления и реконструкции Украины после завершения войны. В ее работе принимают участие союзники Киева, МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и украинские высокопоставленные чиновники.