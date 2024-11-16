Иран и европейские страны скоро возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, соблюдение которого оказалось невозможным после одностороннего выхода занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа из договоренности в 2018 году. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — сказал Арагчи в эфире гостелерадиокомпании Ирана.