Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Женеве был профессиональным и предметным, делегации США и России договорились провести новую встречу в конце сентября.

Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Дискуссии в Женеве были профессиональными и предметными. Две делегации согласились встретиться снова <…> в конце сентября, а также в промежутке (между встречами) проводить неформальные консультации», — сообщил он.

По его словам, представители Госдепа и Пентагона высокого ранга теперь отправятся в Брюссель, где 29 июля проинформируют союзников по НАТО об итогах переговоров в Женеве.

На состоявшихся переговорах стороны обсудили ситуацию в области безопасности и перспективы установления «нового контроля над ядерными вооружениями». Как сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента, встреча была профессиональной и предметной.

«Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в области безопасности, национальное восприятие угроз стратегической стабильности, перспективы нового контроля над ядерными вооружениями и формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе по итогам встречи Госдепартамент также заявляет, что Вашингтон привержен сокращению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны.(ТАСС)