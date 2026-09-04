Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times, что возобновление переговоров с Россией об окончании войны при посредничестве американской администрации ожидается в конце сентября. Таким образом, это может произойти после выборов в Госдуму в России и за месяц с лишним до промежуточных выборов в Конгресс США. Дональд Трамп до возвращения на пост президента в январе 2025 года неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа.

По словам Буданова, переговорный процесс возобновится с визита представителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, где они ни разу не были, – в отличие от Москвы. Они посетят столицы Украины и России в эти выходные, сообщил Axios со ссылкой на чиновников США. По словам последних, в субботу пройдут переговоры в Москве с Владимиром Путиным, а в воскресенье – в Киеве с Владимиром Зеленским.

Хотя переговоры могут возобновиться в сентябре, условия для прекращения огня вряд ли появятся до следующей весны, добавил Буданов. В Украине готовятся к новым массированным обстрелам городов и инфраструктуры предстоящей зимой, тем более что из-за нехватки у нее перехватчиков Россия сейчас имеет определенное преимущество: ее баллистические ракеты почти нечем сбивать.

Буданов, который до января 2026 года возглавлял Главное управление разведки Минобороны, входит в Киеве в число сторонников достижения мирной договоренности с Москвой на условиях, приемлемых для Украины, отмечает NYT. При выполнении таких условий «я готов к любому шагу, который положит конец войне», сказал он газете.

По словам Буданова, в начале года украинские переговорщики по завершении очередного раунда обсуждений с российскими получили от них неожиданное предложение прилететь в Москву и продолжить переговоры. А также, возможно, встретиться с Путиным. Буданов оказался перед сложным выбором – в России его обвиняют в терроризме. Но в итоге договоренность о поездке в Москву так и не была достигнута, а переговоры вскоре зашли в тупик.

Хотя Буданов сделал многое, чтобы нанести агрессору как можно больший урон, он считает необходимым поддерживать диалог с противником даже при продолжении боевых действий. «Я — офицер военной разведки. Всю свою жизнь я занимаюсь диалогами и общением. Для меня это не составляет труда», – пояснил он. По его словам, он неоднократно беседовал с Игорем Костюковым, который возглавляет ГРУ – Главное управление Генштаба ВС РФ. Причем даже тогда, когда украинские спецназовцы в ходе штурма уничтожили многих бойцов ГРУ на цементном заводе в Вовчанске в 2024 году. Буданов также рассказал, что регулярно общался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, чьи бойцы после многих месяцев осады сравняли с землей Бахмут, — вплоть до того, как тот устроил мятеж летом 2023 года. Буданов считает, что воюющим сторонам бессмысленно тратить время на попытки доказать свою правоту в этом конфликте: «Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что находимся в состоянии войны. Это логично и понятно. В то же время, обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно».