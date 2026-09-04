Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times, что возобновление переговоров с Россией об окончании войны при посредничестве американской администрации ожидается в конце сентября. Таким образом, это может произойти после выборов в Госдуму в России и за месяц с лишним до промежуточных выборов в Конгресс США. Дональд Трамп до возвращения на пост президента в январе 2025 года неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа.
По словам Буданова, переговорный процесс возобновится с визита представителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, где они ни разу не были, – в отличие от Москвы. Они посетят столицы Украины и России в эти выходные, сообщил Axios со ссылкой на чиновников США. По словам последних, в субботу пройдут переговоры в Москве с Владимиром Путиным, а в воскресенье – в Киеве с Владимиром Зеленским.
Хотя переговоры могут возобновиться в сентябре, условия для прекращения огня вряд ли появятся до следующей весны, добавил Буданов. В Украине готовятся к новым массированным обстрелам городов и инфраструктуры предстоящей зимой, тем более что из-за нехватки у нее перехватчиков Россия сейчас имеет определенное преимущество: ее баллистические ракеты почти нечем сбивать.
Буданов, который до января 2026 года возглавлял Главное управление разведки Минобороны, входит в Киеве в число сторонников достижения мирной договоренности с Москвой на условиях, приемлемых для Украины, отмечает NYT. При выполнении таких условий «я готов к любому шагу, который положит конец войне», сказал он газете.
По словам Буданова, в начале года украинские переговорщики по завершении очередного раунда обсуждений с российскими получили от них неожиданное предложение прилететь в Москву и продолжить переговоры. А также, возможно, встретиться с Путиным. Буданов оказался перед сложным выбором – в России его обвиняют в терроризме. Но в итоге договоренность о поездке в Москву так и не была достигнута, а переговоры вскоре зашли в тупик.
Хотя Буданов сделал многое, чтобы нанести агрессору как можно больший урон, он считает необходимым поддерживать диалог с противником даже при продолжении боевых действий. «Я — офицер военной разведки. Всю свою жизнь я занимаюсь диалогами и общением. Для меня это не составляет труда», – пояснил он.
По его словам, он неоднократно беседовал с Игорем Костюковым, который возглавляет ГРУ – Главное управление Генштаба ВС РФ. Причем даже тогда, когда украинские спецназовцы в ходе штурма уничтожили многих бойцов ГРУ на цементном заводе в Вовчанске в 2024 году.
Буданов также рассказал, что регулярно общался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, чьи бойцы после многих месяцев осады сравняли с землей Бахмут, — вплоть до того, как тот устроил мятеж летом 2023 года.
Буданов считает, что воюющим сторонам бессмысленно тратить время на попытки доказать свою правоту в этом конфликте: «Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что находимся в состоянии войны. Это логично и понятно. В то же время, обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно».
Если полноценные переговоры действительно начнутся после выборов в Госдуму, это совпадет с потенциальной мобилизацией, к которой российские власти начали готовиться, при этом не уставая официально ее опровергать. В частности, военные проверяют готовность регионов; одни из таких учений прошли в Калининградской области, где отрабатывались процедуры призыва, размещения, питания и вооружения местных жителей.
Хотя Путин не хочет повторения ситуации осенью 2022 года, когда «частичная мобилизация» вызвала массовое недовольство и бегство из страны сотен тысяч человек, российская армия в этом году несет катастрофические потери, которые все растут. Компенсировать их за счет набора новых контрактников уже не удается. На этом фоне растут ожидания новой волны массового призыва на службу после выборов в Госдуму, даже если такая мобилизация будет носить скрытый характер. (themoscowtimes.com)