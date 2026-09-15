Лишь 160 марокканцев было выдворено из испанского автономного города Сеута с момента массового прорыва границы в конце июля. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на источники в полиции.

По ее данным, депортированные лица совершили те или иные правонарушения и согласились заменить наказание на выезд из страны и обязательство не возвращаться в течение установленного срока. Как подчеркивает издание, цифры, озвученные правоохранителями, заметно расходятся с последними данными министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки. По его словам, число судебных постановлений о выдворении за уголовные преступления составило 300, а количество мигрантов, добровольно покинувших город с начала массового наплыва, достигло 5300 человек.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также вброд, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Из-за кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По оценкам властей, в город могли проникнуть до 80 тыс. человек, однако, как предполагалось, подавляющее большинство нелегалов уже вернулись в Марокко. Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас попросил ЕС разместить на постоянной основе в городе сотрудников европейского агентства по контролю границ Frontex для отслеживания ситуации с нелегальной иммиграцией.