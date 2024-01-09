Армения и Азербайджан договорились провести встречу комиссий по делимитации границ между двумя странами в конце января.

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью Общественному телевидению сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Есть договоренность о том, что комиссии по делимитации встретятся в конце января. Мы надеемся, что эта встреча состоится», — сказал Армен Григорян.

Последняя встреча комиссий по делимитации границ Армении и Азербайджана состоялась 30 ноября прошлого года на армяно-азербайджанской границе. На этой встрече стороны согласовали предварительный текст рабочего регламента по организации и проведению заседаний комиссий и совместных рабочих встреч. Армения и Азербайджан также договорились начать работу по согласованию проекта регламента о совместной деятельности комиссий по делимитации.