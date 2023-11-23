Комиссии по делимитации Армении и Азербайджана встретятся на государственной границе двух стран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

«Согласно предварительной договоренности, 30 ноября на государственной границе Республики Армения и Азербайджанской Республики состоится очередная встреча Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности Республики Армения и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности Азербайджанской Республики», — сообщила Ани Бадалян.

Ранее МИД Азербайджана распространил заявление, предлагая Армении провести встречу на государственной границе для продолжения переговоров по мирному договору. Вслед за ним последовало заявление МИД Армении, в котором армянская сторона предложила Азербайджану провести на государственной границе двух стран встречу Комиссий по делимитации государственной границы и пограничной безопасности.