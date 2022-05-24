В Анкару в среду, 25 мая прибудут делегации Швеции и Финляндии во главе с госсекретарем канцелярии премьер-министра Швеции Оскаром Стенстрёмом и заместителем министра иностранных дел Финляндии Юккой Саловаарой. Об этом, как передает Анадолу, сообщает во вторник пресс-служба МИД Турции.

В повестке дня встречи в Администрации президента и МИД Турции заявки скандинавских стран на членство в НАТО.

Турецкую сторону на переговорах представят пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал. ​​​​​​​​​​​