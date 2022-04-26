Сообщения о нарушениях международного гуманитарного права, а также потенциальных военных преступлениях в Украине требуют проведения независимого расследования. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Генсек ООН отметил, что «действия России в Украине противоречат Уставу ООН».

Генсек подчеркнул, что эвакуация мирного населения и доставка помощи через гуманитарные коридоры в Украине в обязательном порядке должны обеспечиваться всеми сторонами.

«Действительно, гуманитарные коридоры, которые действительно были бы безопасными и эффективными, необходимы. Такие коридоры, которые соблюдались бы всеми, для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи», — сказал Гутерриш.

По его словам, ООН готова использовать ресурсы для эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, в том числе с комбината «Азовсталь».