Де-сакрализация Путина и его власти…

Конечно, мнение одного человека, если даже он довольно солидный политолог или политический аналитик, еще ничего не значит и подобные высказывания в лучшем случае, можно назвать лишь интересными, заслуживающими внимания гипотезами.

Но порою даже один человек может заметить то, что определяет главный вектор политической жизни той или иной страны. Поэтому мы, по мере возможности, стараемся не оставлять без внимания анализы политологов, которые не входят в близкое окружение власть имущих, т.е. кремлевских боссов.

Иногда подобных политологов и аналитиков называют «диссидентами», потому что в своих суждениях они выходят за рамки официальной политической идеологии. Но они интересны как раз по этой причине – официальные политические версии, конечно, отражают точку зрения официальных лиц, а вот, анализы свободных политологов и аналитиков показывают эволюционный трек той же официальной власти.

Так вот, о чем же пишут или размышляют наши уважаемые российские свободные политологи и аналитики? На днях наше внимание привлекла статья одного из них о де-сакрализации образа президента Путина и его власти.

Конечно, тут есть, о чем спорить: пока соцопросы не зафиксировали резкого снижения рейтинга российского президента. Но политологи и социологи объясняют это тем, что в России теперь вряд ли найдешь независимую социологическую службу, а те, которые официально функционируют и публикуют проводимые ими исследования, фактически так или иначе связаны с правительственными структурами.

Поэтому в рассуждениях о запасе доверия властей остается ссылаться только на логику, т.к. даже формальная логика иногда в состоянии подсказывать интересные заключения.

Если говорить о самом Владимире Путине, он вовсе не был харизматической личностью в классическом понимании слова. Государственный чиновник, а до этого сотрудник и глава спецслужбы – понятно, что люди о подобных политиках, в лучшем случае, знают только самое необходимое.

Но этого вовсе не скажешь о последующих годах правления президента Путина. Уже около двадцати лет соответствующие госорганы России продолжают создавать имидж этого человека и, надо сказать, они добились своей цели – российский президент стал харизматической личностью, а после аннексии Крыма фактически стал национальным лидером.

Но в этом году черные тучи начали сгущаться над головой российского президента, и он, по мнению свободных аналитиков, начал стремительно терять рейтинг…

Еще раз заметим, что мы не располагаем результатами серьезных социологических опросов, подтверждающих подобные утверждения, но и отбросить их тоже нельзя, потому что есть такая очень известная поговорка: массы хотят видеть своих лидеров всегда на высоте: или на трибуне, или же на виселице!..

Политическая харизма, конечно, весьма полезное качество, но и довольно опасный политический капитал, т.к. она непостоянна и ей свойственна переменчивость.

Политические массы сперва считают, что их политический лидер в состоянии преодолеть почти любое препятствие. Но наступает момент, когда происходит сильный перелом в этом процессе: в подобных случаях происходит отрезвление масс и они начинают понимать, что их лидер не политический волшебник или политический фокусник.

Нечто подобное происходит теперь с президентом Путиным: с одной стороны, страшная пандемия, с другой – нефтяной кризис, плюс еще американские санкции! Теперь ему совсем не до Мадуро или же Асада – своих проблем по горло! Мало того, поступают сообщения, что американцы одержимы идеей серьезно помешать его главному газовому проекту –да, речь идет о «Северном потоке».

Конечно, судьба пока не оставляет его совсем уж без внимания. Например, на днях глава Палестинской Администрации Махмуд Аббас попросил российского президента созвать специальную конференцию по палестино-израильской проблеме.

Понятно, что это еще не означает, что у российского президента появилась серьезная и реальная «управа» на сильных мира сего.

Нет, Трамп довольно упрямый человек, т.к. несмотря на то, что пару лет назад он проиграл голосование в ООН по иерусалимскому вопросу, все равно своего решения не изменил.

Но Россия имеет большой, даже солидный опыт политического торга: понятно, что Москва не решит палестинскую проблему, но она может «поменять» ее на что-то другое…