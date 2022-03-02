Начинается очередной туристический сезон. Конечно, пандемия нанесла сильный удар по туризму в мире, но реанимация начинается. Пульс замедленный, нестабильный, но он есть, и есть надежда, что все войдет в норму. Не сразу, не так быстро, как бы хотелось. Но процесс пошел. Правда, война в Украине внесла свои не очень оптимистические коррективы. Но что делать, нужно думать о завтрашнем дне.

Нужно думать о завтрашнем дне и уже сейчас планировать привлече ние внимания к нашей стране, а именно к отдыху у нас. В доковидные годы у нас в привлечении туристов в Азербайджан были две проблемы – это дорогие авиабилеты (спасибо АЗАЛ) и слабая реклама, PR, маркетинг. Т.е., нас знают как страну с сильной армией–победительницей, нефтедобывающую страну или родину самых вкусных помидоров и лучшей кухни Кавказа. Но когда при встречах с коллегами рассказываешь о туристическом Азербайджане, это вызывает у них удивление. И если профессионалы турбизнеса так мало осведомлены об этом, то основной потребитель – население этих стран вообще не в курсе. И какие-бы аргументы не приводили наши турдеятели – результат налицо. Как говорят американцы – «Если ты умный, покажи свои деньги». Имея более развитую туристическую инфраструктуру, чем у соседней Грузии, мы в разы меньше принимаем туристов. А если учесть, что большинство туров продаются как совмещенные с Грузией, и при этом с грузинскими партнерами, то вырисовывается довольно грустная картина.

В то время, когда наш туристический продук т для внешнего рынка стал по стоимости и качеству конкурентоспособен, цены на авиаперелет не выдерживали никакой конкуренции. Помню, как в Милане, во время обсуждения дальнейших планов с итальянским партнером, они как бы в шутку сказали, что из Милана и Рима в Баку летят самолеты АЗАЛ, и что хорошо бы, чтобы на борту еще и пассажиры летали. Наверное, те немногие пассажиры, которые летали из Европы прямыми рейсами АЗАЛА в Баку, удивлялис ь полупустым самолетам. Дешевле, и довольно ощутимо, было летать транзитными рейсами через Стамбул, Киев и другие города.

Второй вопрос — это отсутствие в зарубежных странах информации о наших туристических возможностях. Не знаю, чем это было вызвано, но вся работа по рекламе отдыха в Азербайджане сводилась лишь к участию госструктур, наряду с туркомпаниями, на международных туристических выставках. Правда, в последние годы были созданы туристические представительства в шести странах. Но, как показало время, они себя особо не проявили. Особенно у меня вызвало много вопросов представительство в Тбилиси. В центре города был открыт офис, в котором на телевизионных экранах показывали все красоты нашей страны. Несколько работников офиса должны были дополнить все это живым общением и ответить на вопросы посетителей. Первый вопрос, который я задал этим ребятам:«Были ли они в туристических регионах Азербайджана?». Оказалось, что они вообще не были у нас, т.е. рассказывают о том, что они не видели. Второй вопрос, но уже не к ним — кого они пытаются уговорить приехать к нам? Граждан Грузии? Их мало, Грузия страна с небольшим населением. Иностранных туристов, которые приехали в Грузию? Но они уже выбрали Грузию и купили билеты скорее всего туда и обратно. Тогда зачем нужна такая трата денег?

А что нужно сделать для того, чтоб наша туристическая индустрия стала сильная, конкурентоспособная? На самом деле не так уж много. Первое и самое главное – иметь большое желание развить туристический бизнес в стране, а второе – привлечь к этому грамотных специалистов. Надо закрыть все ненужные проекты, на которые уходят деньги из бюджета. Определить наши слабые места. По моему мнению, это реклама в зарубежных странах. Нет у нас специалистов–рекламщиков. Так давайте пригласим из Турции таких специалистов, а еще и специалистов, которые помогут нам создавать новые современные туристически е продукты. И за счет свертывания некоторых проектов мы сэкономим деньги, из которых сможем платить нужным специалистам. Определим, что мы можем предложить в первую очередь. Выделим потенциальные рынки. Продумаем логистику. Пусть это будут для начала три – четыре страны. Проведем там массовую рекламу. Но не для специалистов в области туризма, а среди населения этих стран. Да так, чтоб из каждого включенного утюга говорили о привлекательности отдыха у нас. Я думаю, разницу мы почувствуем на следующий сезон, после рекламной кампании. Точнее, первыми почувствуют наши туроператоры и бюджет страны. И если выработанный механизм окажется удачным, можно переходить на другие страны. И на вопрос: «Если ты такой умный, покажи свои деньги», — мы смело покажем свои достижения.

Фуад Расулов, специально для #