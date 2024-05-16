Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провёл в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно прошло на фоне российского наступления в Харьковской области. Бои идут к северу от населённого пункта Липцы, примерно в 20 километрах от Харькова. Также сообщается об уличных боях в городе Волчанск на северо-востоке области, недалеко от российской границы.

Как сообщил Зеленский, он заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского и командиров соответствующих направлений. «По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом под контролем», — написал Зеленский, отметив, что «направление остаётся чрезвычайно сложным — мы усиливаем наши подразделения».

Генштаб ВСУ в утренней сводке за 16 мая сообщил, что были сорваны планы российских войск «максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска». В сводке говорится, что бои идут в северной части города.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что российские военные в северной части Волчанска «берут гражданских жителей в плен». Утверждается, что один местный житель, который пытался убежать, был застрелен. При этом, по словам Клименко, сотрудники полиции Украины продолжают работать в городе, обеспечивая эвакуацию жителей.

Российские провоенные телеграм-каналы публикуют видео с российскими военными у въездной таблички в Волчанск. Когда и где конкретно оно снято, не известно. Украинский проект DeepState на своей карте показывает, что российские военные контролируют северную часть города, украинские — южную. В условиях боевых действий оперативно подтвердить или опровергнуть заявления сторон о территориальном контроле невозможно.