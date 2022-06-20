Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе превысило 3,4 млн, что на 300 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период, об этом следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость пошла в рост впервые с конца мая.

Однако смертность продолжает снижаться. За семь дней из-за COVID-19 умерли 8,7 тыс. человек, что на 900 человек меньше, чем на прошлой неделе, и является новым минимумом с весны 2020 года.

Несмотря на то, что США уже шестую неделю занимают первое место по заболеваемости ковидом в мире, в последние дни темпы распространения инфекции там несколько снизились, и впервые с начала июня в сутки стали вновь выявлять менее 100 тыс. инфицированных. Всего же за последние семь дней там зарегистрировали около 568 тыс. новых случаев, что примерно на 93 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период.