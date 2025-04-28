На вопросы, связанные с настоящим и будущим Молдовы и с ситуацией вокруг нее, согласился ответить в интервью «Зеркалу» бывший директор Агентства военной разведки Министерства обороны Республики Молдова, вице-председатель проевропейской политической партии КУБ (Коалиция за единство и благополучие), полковник в отставке Юрий Бричаг.

— На фоне продолжающейся агрессии России против Украины не раз вставал вопрос об угрозах для суверенитета Молдовы, особенно в моменты, когда армия оккупантов приближалась к Одессе с моря и по земле. Какова сейчас сила этой опасности?

— Заверяю вас, что в настоящее время российское вторжение в Республику Молдова как с суши, так и с воздуха, и с моря исключено, поскольку украинские войска готовы отразить любую агрессию в Одесской области. В то же время реальную опасность представляет присутствие бывшей 14-й армии в Приднестровье: в случае успешного наступления российских войск приднестровские силы и так называемые «миротворцы» будут представлять непосредственную опасность.

— Какие именно цели может преследовать Кремль в отношении Молдовы? Ему достаточно будет присвоить лишь сепаратистское Приднестровье? Или они планируют захватить всю Молдову? А может быть, план состоит в том, чтобы превратить вашу страну в некое подобие «союзнического государства», формально сохранив за ним независимость и суверенитет, но посадив у власти в Кишиневе чисто пророссийские силы?

— Цели Москвы в отношении Республики Молдова заключаются в возвращении ее под протекторат Российской Федерации. В Республике Молдова достаточно пророссийских сил, которые представляют реальную опасность для изменения европейского вектора. В последнее время мы замечаем, что пророссийские партии стали чрезвычайно активными, формируя различные коалиции и блоки, поскольку текущий год является избирательным: парламентские выборы состоятся 28 сентября 2025 года. Российская Федерация надеется, что благодаря участию в них пророссийских партий в парламенте будут достигнуты предлагаемые цели.

Республика Молдова является парламентским государством, и сценарий может быть таким же, как и в Грузии. Там, как известно, парламент и правительство — пророссийские, президент страны до недавнего времени был проевропейский, а процесс европейской интеграции в настоящее время остановлен. Таков же план Российской Федерации и в отношении Молдовы.

— Как действует на фоне всего этого официальный Кишинев, где у власти сейчас находятся проевропейские силы? Есть ли у них какие-то планы относительно Приднестровской проблемы? Может быть, сейчас подходящий момент для ее решения, учитывая отдаленность российской армии, то, что ее отогнали с прежних рубежей в Украине?

— С сожалением отметим, что правящая партия Майи Санду — PAS — отстранила от управления страной все здоровые проевропейские силы, а представителей НПО, некомпетентных людей поставила на управляющие роли во всех сферах деятельности — с сожалением отметим, что они представляют правящую партию. Отсутствие четко определенного плана реинтеграции страны с решением Приднестровской проблемы не является приоритетом нынешнего правительства. Лучший пример интеграции страны представляет Азербайджан, вернувший оккупированные Арменией территории.

В настоящее время, учитывая сложившуюся ситуацию, Республика Молдова могла бы решить свою Приднестровскую проблему при поддержке и содействии соседних стран – Румынии и Украины, а также международных механизмов.

— Что общего можно проследить в проблеме Приднестровья и конфликте вокруг Карабаха, который Азербайджану удалось решить силовым способом? Сильна ли сейчас власть сепаратистов в Тирасполе? Насколько готовы противостоять Кишиневу тамошние вооруженные силы в виде «миротворцев» и российских военных?

— Так называемые сепаратистские республики — Нагорный Карабах и Приднестровье — имеют общие корни: в обоих случаях были замешаны Российская Федерация и так называемые «миротворцы». В обоих случаях лидеры сепаратистских территорий обучались и поддерживались спецслужбами Российской Федерации. 80% населения Приднестровья также являются гражданами Республики Молдова. Европейская интеграция может обеспечить стабильность и социальное благополучие населению Приднестровья: этот факт осознают большинство его жителей, которые видят себя интегрированными в Республику Молдова с европейскими устремлениями.

Сепаратистские и российские военные силы могут быть ликвидированы посредством ряда процедур, которые правительство должно осуществить при поддержке партнеров по развитию и международных организаций. Разрешение конфликта в Азербайджане показывает нам, что можно уйти от российского протектората. Мы полностью поддерживаем борьбу украинского народа против агрессора, и я убежден, что победа будет за Украиной.