COVID-19 обрушил планы: фактор падения нефтяных котировок не сулит хороших перспектив

Турецкий НПЗ «STAR», контролируемый компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), может снизить мощности производства на 10-15% при сокращении спроса на дизельное топливо до 40% из-за коронавируса COVID-19, заявил глава SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка») Заур Гахраманов.

«Завод в 2019 году вышел на полную мощность. Однако COVID-19 оказывает негативное влияние на наши проекты. Спрос на авиационное топливо сильно сократился из-за прекращения авиасообщений. В марте мы переключились с производства авиатоплива на выпуск дизеля. Но и на дизель за последний месяц спрос упал на 15%. В случае продолжения социальной изоляции этот спад будет продолжаться. По нашим расчетам, при снижении спроса на 40% нам придется снизить мощности производства на заводе на 10-15%», — сказал Гахраманов в интервью турецкому агентству «Анадолу».

«Мы надеемся, что этого не произойдет, но готовы к различным сценариям», — добавил он.

Комментируя влияние падения нефтяных цен на финансовое положение Государственной нефтяной компании, ученый-экономист Губад Ибадоглу отметил, что фактор падения нефтяных котировок не сулит хороших перспектив. «Прежде всего, согласно последнему решению, принятому в формате ОПЕК +, Азербайджан должен сократить добычу нефти на 164 тысяч баррелей в сутки, — сообщил экономист. – В довесок к этому, спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке понизился, что вынудило компанию сократить производство на Бакинском НПЗ. Наконец, существенно понизились доходы SOCAR в рамках соглашения о долевом разделе добычи».

Ученый отметил, что всей этой истории предшествовало удешевление и падение объемов реализуемых на зарубежных рынках нефтепродуктов компании. При этом выясняется, что НПЗ STAR также не оправдывает сегодня ожиданий притока больших прибылей, анонсируя возможное ограничение производственных мощностей. «Долгосрочные низкие котировки нефти могут обанкротить Госнефтекомпанию», — говорит Ибадоглу, отмечая, что сроки выполнения внешних долговых обязательств компании приходятся главным образом на 2020 – 2022 годы. По последним данным, на 31 декабря 2018 года иностранные долговые обязательства SOCAR были на уровне 9 млрд. 659 млн манатов.

В свою очередь эксперт-экономист Натиг Джафарли отмечает, что обязательство о сокращении нефтедобычи на 164 тыс. баррелей в сутки в рамках последнего соглашения весьма ощутимый объем для нашей страны. По словам эксперта, страна не может пойти на такой шаг, не обговорив его с консорциумом, но может понизить объемы добычи SOCAR, что в целом приведет к падению прибылей Госнефтекомпании, скажется на ее доходах и бюджете.

В целом же, по утверждению Джафарли, снижение добычи в рамках консорциума сопряжено с массой технических и юридических моментов, требующих обсуждения со всеми сторонами. Однако по данным Минэнерго, вопрос об исполнении Азербайджаном взятых на себя обязательств в рамках регулирования нефтяного рынка обсуждался с компаниями, занимающимися производством нефти в стране. «Добывающие компании выразили поддержку мерам, связанным с обеспечением баланса на нефтяном рынке. Обязательства Азербайджана будут распределены в соответствии с процентными показателями ежедневной добычи сырой нефти, сниженными до уровня октября 2018 года и с учетом объемов добычи производителями нефти», — отмечается в сообщении.

К этому стоит добавить, что на объективные обстоятельства понижения объемов добываемой Азербайджаном нефти эксперты указывали еще до новой договоренности в рамках нефтяного картеля. Ведь если вспомнить, в минувшем году добыча нефти в стране упала более чем на 1,4 млн тонн, а за последние 9 лет производство сократилось на 13,4 млн тонн, или на 26%.

По данным экономиста Ровшана Агаева, в прошлом году добыча «черного золота» составила 37,5 млн тонн, т.е. была на самом низком уровне с 2010 года, отметившегося наиболее высокими показателями нефтедобычи. «По сравнению с пиковым периодом падение добычи составило 26% или 13,4 млн тонн, — подсчитал экономист. — При этом наибольший спад имел место в 2016 году — до 2,4 млн. тонн». Ранее ГНКАР, опираясь на оперативные данные, сообщала, что добыча нефти в стране в 2019 году составила 37 млн 453,702 (спад на 3,4%), газа — 35 млрд 616 млн 510,185 тыс. кубометров (рост на 17%). Сообщалось, что суточная добыча нефти в стране находится на уровне 750 – 770 тыс. баррелей.

Новые обязательства в рамках картеля предусматривают понижение ежесуточной добычи нефти в мае-июне на 23% (164 тыс. баррелей) к уровню октября 2018 года – 718 б/с. В июле-декабре добыча понизится на 18%, или 131 тыс. баррелей, а с января 2021 года по апрель 2022 года — на 14%, или 98 тыс. баррелей. При этом страна должна довести добычу сырой нефти в мае-июне текущего года до 554 тыс. баррелей, в июле-декабре – 587 тыс. баррелей, в 2021-апреле 2022-го – 620 тыс. б/с.