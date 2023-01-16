В результате ракетного удара по многоэтажному дому в украинском городе Днепр на утро понедельника число погибших достигло 40 человек. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, есть опасения, что число жертв может возрасти. Всю ночь на месте взрыва продолжались спасательные работы. 39 человек спасли из-под завалов, в том числе шестерых детей. Ранения получили 75 человек, из них 14 детей.

Есть большая вероятность того, что конечная цифра жертв будет еще большей. При этом, уже сейчас весь мир шокирован чудовищным цинизмом российской стороны, которая все чаще и чаще оправдывает статус государства, поддерживающего терроризм. Вы только вдумайтесь в то, что сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков! По его словам, разрушение жилого дома в Днепре стало следствием работы украинского ПВО.

Он утверждает, что «российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам и объектам инфраструктуры»: «Удары наносятся по военным целям очевидным или замаскированным», — утверждает Песков. То есть, сам ракетный удар по мирному украинскому городу Днепр уже не считается для Пескова преступлением или даже чем-то из ряда вон выходящим. И это более, чем чудовищно! При этом то, что Песков лжет, даже как-то уже никого не удивляет.

В Воздушных силах отреагировали на слухи о том, что ракета, которая попала в дом в Днепре, якобы была сбита украинской ПВО. Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия ударила по жилому многоэтажному дому ракетой Х-22. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины нет средств, способных сбивать такие ракеты. Вот такова правда. Горькая, трагическая, кровавая.

Трагедия конкретных семей. В Днепре в результате удара РФ погиб тренер по боксу Михаил Кореновский. Появились фото кухни тренера до и по прилету ракеты. Шокирующий снимок облетел уже весь мир. А позже, появилось и видео, сделанное ранее. На нем — счастливая украинская семья. Они праздновали день рождения дочери. На той же кухне было много смеха и радости. Тогда ребенок задувал свечи, счастливые родители целовали и обнимали своих малышей. Сейчас же известно, что отца семейства уже нет, а судьба всей остальной семьи неизвестна.

Зато известно, что в списке погибших в результате этого страшного авиаудара две подруги, работавшие стоматологами, 36-летняя Ольга Усова и 38-летняя Ирина Соломатенко. Трое детей теперь навсегда остались без мам. Ольга Усова с мужем воспитывали 8-летнего сына. Ирина Соломатенко — 6-летнюю дочь и 14-летнего сына. Леденящими духу являются комментарии Эдуарда Усова, мужа погибшей Ольги.

«Недалеко от дома, в который попала ракета, находился спортзал. Наш дом находился где-то в 150 метрах от эпицентра, но он не пострадал, потому что закрыт другой многоэтажкой. Оля и Ира еще хотели с собой взять детей, однако я попросил этого не делать, потому что раздалась воздушная тревога, пусть лучше сидят дома. Так наш сын остался с тещей, что и спасло ему жизнь. Когда раздался взрыв, сразу стал звонить по телефону жене, почувствовал что-то нехорошее. Однако ее телефон уже был вне зоны. Мне кажется, что они не дошли до спортзала метров 100-150, уже прошли тот дом, как произошел взрыв за их спинами. Моей жене Ольге обломок попал в сердце, Ирина была еще жива, однако скончалась в больнице. О ней мы узнали уже через пару часов. А вот мою жену искали до десяти вечера. Знакомый полицейский сообщил нелестную новость — мою любимую жену нашли на газоне, узнали по документам и характерным признакам внешности. Я проезжал в субботу место трагедии – видел краны, людей, дым, слезы… Беда и горе», — рассказывает он.

Действительно, беда и горе. Страшные беда, страшное горе. А еще в соцсетях распространилось эмоциональное видео с жительницей украинского города Днепр, который сегодня пострадал от российской ракетной атаки. У женщины погиб сын в результате обстрела многоквартирного дома. Убитая горем женщина в слезах обратилась к российскому народу. Послушайте все, что она говорила.

«За что ты его погубил? Вы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали, как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи. Я вас проклинаю до седьмого поколения. Будьте вы, собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми, мной и всеми материнскими слезами», ‒ говорит убитая горем мать. Свои проклятия она озвучивала по-русски. И это еще один очень важный момент. Потому, что начиная эту кровавую войну, российская власть и ее пропагандисты нагло лгали про «ущемления русскоязычного населения Украины». Да, это была всего лишь очередная, примитивная ложь, призванная «обосновать» территориальные претензии России к Украине.

Горы лжи, уже прозвучавшие с российской стороны, способны закрыть небо.Но эта ложь работает уже против России, против россиян.Они уже пожинают плоды преступлений своей оккупационной армии и одобрения этих преступлений большинством россиян. Уже слышны их сетования на то, что во многих странах россиян встречают, как граждан страны, совершившей чудовищные преступления, демонстрируя к ним презрение. При этом, в Украине, которую РФ пытается завоевать, растет поколение, которое никогда и ничего не простит стране-оккупанту. И русский язык, русская культура будет для них языком и культурой врага. А виновата в этом будет только Россия — ее руководство и ее граждане, оставляющие сейчас радостные комментарии в соцсетях на фоне чудовищной трагедии в Днепре.