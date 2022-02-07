Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России в Украину. Как передает Reuters, в эфире телеканала Fox News Салливан заявил, что это может произойти в любой день. «Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», — предположил Салливан.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации российско-украинского конфликта как низкую. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства. «Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — заявил глава МО Украины.

По словам Резникова, украинские военные просчитывают все возможные сценарии и совершают все необходимые действия для нейтрализации угроз. Он отметил, что через несколько дней начнутся активные российско-белорусские военные учения, которые могут продлиться до 20 февраля, но с украинской стороны «делается все необходимое для контроля схожих ситуаций». Министр подчеркнул, что Украина действует планово и скоординировано для исключения любых провокаций.

Такая поляризация в оценках реальности значительной эскалации российско-украинского конфликта, имеющая место между США и Украиной, удивляет. Но есть мнение ряда украинских экспертов о том, что таким образом Запад пытается оказать давление на официальный Киев, вынудив его согласиться на выполнение невыгодных Минских соглашений.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это» — подчеркнул секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press он, добавив, что не рекомендует странам Запада давить на Украину».

На этом фоне важное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телекомпании ARD перед своим первым визитом в США. Журналистка задала несколько вопросов о санкциях против России, особо обозначив роль газопровода «Северный поток-2». Сам Шольц в своих ответах газопровод не упоминал. А на вопрос, почему бы Берлину не использовать газопровод как «политический рычаг», чтобы заставить Москву отвести войска от границы с Украиной, Шольц ответил, что обсуждает возможные санкции с ЕС и США.

«Это будут очень далеко идущие, очень жесткие санкции, если в этом возникнет необходимость. Хотя да, в настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить необходимость санкций и необходимость их применения», — заверил Шольц. Из ответа стало понятно, что «мяч на стороне России». Запад очень надеется на то, что значительной эскалации российско-украинского конфликта все же не произойдет. А чтобы убедить Россию склониться к этой позиции, он не только вооружает Украину, но и готовит большой пакет санкций для России.

И тут имеет смысл напомнить, что целый ряд представителей высшего политического руководства, олигархи РФ, руководители российских телеканалов и ведущие журналисты РФ имеют гражданство или вид на жительство, а также солидную недвижимость на Западе. Им есть, что терять. И это может стать очень весомым аргументом для нивелирования угрозы большой российско-украинской войны.