Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 36. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Samaa TV.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в провинции Синд погибли не менее 30 человек, более 50 получили ранения. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов.

По данным представителей пакистанских железных дорог, в результате крушения с рельсов сошли четыре вагона. В тоже время по данным заместителя комиссара района Готки, где произошла авария, Усмана Абдуллы, в результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов «полностью уничтожены».

По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.