Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 80.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщило управление округа Мауи (штат Гавайи).

«Спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи, — говорится в опубликованном на сайте округа заявлении. — Число погибших составляет 80».

Лесной пожар начался на острове Мауи — одном из небольших островов Гавайского архипелага — в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасали береговая охрана и волонтеры.

Президент США Джо Байден распорядился о том, чтобы федеральные службы на Гавайях оказали содействие в тушении пожаров