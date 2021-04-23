Число болельщиков на играх Евро-2020 в Баку может быть увеличено до 75 процентов

Во время бакинских игр Евро-2020 стадион может быть заполнен более чем на 50 процентов.

Как сообщает аpasport.az, об этом сказал член Исполнительного комитета УЕФА Сервет Ярдымчы.

Напомнив о том, что их сборная проведет игры группового раунда в нашей стране, турецкий функционер не исключил и вероятности увеличения числа болельщиков: «Мы проведем две игры в Азербайджане. Они подтвердили то, что стадион будет заполнен на 50 процентов, могут увеличить данный показатель и до 75 процентов. Мы будем играть дома, поэтому было бы хорошо, чтобы во время наших матчей трибуны были заполнены на 75 процентов».

Отметим, что сборная Турции встретится на Бакинском олимпийском стадионе 16 июня с Уэльсом, 20 июня со Швейцарией.