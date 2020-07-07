Четырем азербайджанским футбольным клубам разрешили провести сборы

Азербайджанский футбольные клубы «Карабах», «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгайыт» обратились в АФФА для возобновления тренировок.

Как передает azerisport.com, в связи с этим АФФА обратилась в министерство спорта и молодежи, где ей дали предварительное согласие. Все четыре клуба смогут возобновить тренировки и готовиться к еврокубкам, но лишь в тех районах, где не введен строгий карантин.

Перед стартом своих сборов клубы должны будут сдать тест на коронавирус и сообщить о результатах в АФФА. Только после этого команды смогут приступить к тренировкам. Даты начала сборов пока не сообщаются.

Напомним, что «Карабах» сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов (18/19 августа), а «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгайыт» – в 1-м раунде квалификации Лиги Европы (20 августа).