Чемпион мира по футболу Роналдиньо заразился коронавирусом

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в своем Instagram в сторис, передает ТАСС.

«Я сдал тест, и он показал положительный результат, — сказал 40-летний Роналдиньо. — Со мной все хорошо, симптомов заболевания нет».

Роналдиньо выступал за бразильские команды «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015 году. В составе «Барселоны» Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата Испании. Выступая за «Милан», он выиграл чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в 2005 году он удостоился награды «Золотой мяч».