Главный тренер «Барселоны» Хави начал привлекать к тренировкам с основным составом сына Роналдиньо, Жоао Мендеса. Об этом сообщает Marca.

Во время перерыва в чемпионате Испании на матчи сборных Хави пригласил из молодёжных команд нескольких футболистов, в том числе Жоао Мендеса. Сын Роналдиньо принял участие в тренировках первой команды.

19-летний полузащитник выступает в системе каталонского клуба с марта 2023 года. Он играет на позиции правого вингера и центрального нападающего.

Жоао Мендес начал свою карьеру в 2018 году. В 14-летнем возрасте он подписал свой первый профессиональный контракт. Бразильский футболист заключил соглашение с «Крузейро» до окончания сезона-2022, после чего перебрался в «Барселону». (championat.com)