Чем меньше людей, тем больше собак на улицах Баку: печальная «коронавирусная» арифметика

Коронавирус! Эпидемия коронавируса принесла с собой гибель людей, нестабильную экономику, закрытие границ, отмену массовых мероприятий и много других неприятностей. Весь мир перешел на режим самоизоляции.

Баку не исключение. Сознательные граждане сидят дома, избегая контактов, вследствие чего, улицы города практически пусты. Возможно, вы встретите кого-то, кто спешит в магазин или аптеку, в надежде уложиться в положенные ему два часа.

Вы знаете, людей на улицах нашей столицы стало меньше, а вот бродячих собак стало больше. Это не вымысел, а арифметика. Чем меньше людей, тем больше собак.

Но ведь собака – друг человека, даже если она бродячая. И исходя из данной ситуации, отметим неоспоримый факт: и собаки нуждаются в защите.

Так, по словам зоозащитника Оксаны Егоровой, распространение коронавируса и объявление в Азербайджане карантина лишило бродячих собак основных источников пропитания. «Ведь эти животные кормились в основном вблизи кафе и ресторанов. Их также подкармливали различные сердобольные граждане.

Но сегодня рестораны и кафе в связи с пандемией коронавируса закрыты. Гражданам для того, чтобы выйти из дома нужно получить специальное разрешение. Им сейчас не до кормления уличных собак. Мы зоозащитники пытаемся подкармливать уличных животных. Но охватить всех животных просто не можем. Поэтому большая часть уличных животных обречены на голод. А это приводит к проявлению агрессии с их стороны», — сказала нам Оксана Егорова.

«Действительно бродячих собак после распространения коронавируса стало очень много, и они стали более агрессивными», — заявил # руководитель Говсанского поселкового муниципалитета Эльбрус Халилов.

По словам председателя муниципалитета, проблемой бродячих собак занимается специальная структура исполнительной власти города Баку. «Сотрудники этой структуры отлавливают бродячих собак. Что потом случается с этими животными, я не знаю», — сказал Эльбрус Халилов.

«В лучшем случае бродячих собак просто усыпляют»,- сказал # зоозащитник Фарид Мансуров.

Как заявил Мансуров, азербайджанское государство в соответствии с международными законами обязано, отлавливать, стерилизовать и вакцинировать бродячих собак. «После этого животные должны быть отпущены на свободу. Но пойманные представителями исполнительной власти Баку собаки больше никогда не возвращаются на улицу», — отметил зоозащитник.

Сотрудник общественно – политического отдела исполнительной власти Баку Миртурал Мирсултанов не согласен с Фаридом Мансуровым «Бродячих собак никто не уничтожает. Их содержат в специальных питомниках», — заявил Миртурал Мирсултанов.

Практика содержания уличных собак применяется во многих прогрессивных странах Европы и Америки. Нам очень хотелось бы, чтобы слова Миртурала Мирсултанова о том, что уличных собак содержат в специальных питомниках, оказались правдой.

К сожалению, «братьям нашим меньшим» не объяснишь, что человечество переживает не лучший этап своей жизни. Им не расскажешь про коронавирус и про режим самоизоляции.

Просто помните, что не бывает агрессивных собак, бывают голодные. Накормите, поставьте миску с водой, и она в ответ благодарно завиляет хвостом.