Думаю, что до начала весны картина продолжения переговорного процесса между РФ и Украиной станет более ясной. Мы не падаем духом и продолжаем усилия в данном направлении.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на сессии Средиземноморского форума MED.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что Анкара не признала незаконную аннексию украинских земель со стороны России, а после начала войны закрыла проливы для военных судов.

При этом он раскритиковал позицию стран ЕС, которые ищут контактов с Анкарой только в кризисные периоды.

«В вопросе Украины Евросоюз даже не консультировался с Анкарой. При этом как только в Брюсселе нуждаются в Турции, то сразу выходят на связь. Думаю, Евросоюзу пора принять роль Турции. Границы Европы начинаются не у рубежей Греции, а с Турции», — сказал он.

Турецкий министр привлек далее внимание к вкладу Анкары в борьбу с терроризмом.

Он напомнил, что Турция за последние годы передала европейским странам более 9 тыс. иностранных наемников-террористов. «В вопросе борьбы с терроризмом, мы сделали больше многих стран», — сказал он.

В продолжении темы борьбы с терроризмом, Чавушоглу отметил, что необходимо зачистить север Сирии, не только от ДЕАШ, но и других террористических организаций. Операции должны быть продолжены, подчеркнул он.

Комментируя процесс нормализации отношений с Израилем, Чавушоглу заявил, что в Тель-Авиве осведомлены о неизменности позиции Анкары по Палестине.