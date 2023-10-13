Армения «никуда не уходит» из СНГ, а ее премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по «вполне понятным обстоятельствам». Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении, — сказал российский лидер. — Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит».

Заседание Совета глав государств СНГ состоялось в Бишкеке 13 октября. В нем приняли участие лидеры РФ, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремлю известно о причинах отсутствия Никола Пашиняна на саммите СНГ. (ТАСС)