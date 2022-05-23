Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Палестину и Израиль.

Об этом сообщили в МИД Турции.

В рамках визита главы МИД Турции завтра запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Чавушоглу также встретится со своим палестинским коллегой Риядом Малки.

25 мая глава МИД Турции посетит Израиль. Чавушоглу проведет встречу один на один с министром иностранных дел Израиля и временно исполняющим обязанности премьер-министра Яиром Лапидом.

Было подчеркнуто, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы турецко-израильских отношений, а также вопросы регионального и международного значения.