Чай без церемоний: бизнесу выгоднее импортировать этот продукт, чем производить

Чай – один из самых популярных напитков в мире, и в нашей стране в частности. О необходимости развивать чаеводство говорится в последние годы немало, но особых успехов на этом поприще пока не наблюдается. Импорт чая в несколько раз превышает экспорт.

Из-за карантинного режима чаеводство пострадало, как и многие другие отрасли. Об этом заявил Sputnik Азербайджан руководитель одной из местных компаний в сфере чаеводства Араз Ягубов. Он отметил, что компании не могли продавать свою продукцию в кафе и ресторанах из-за их закрытия. К тому же, чаеводство не посчитали сферой, пострадавшей от пандемии, потому оно не получило помощь от государства.

По его словам, одна из главных проблем чаеводства– это реализация продукции. Чаеводство, как говорит Ягубов, сможет развиваться, если госпредприятие ОАО «Аграрные закупки и снабжение» будет закупать у производителей и поставщиков их продукцию.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что вообще мало областей аграрного сектора получили господдержку в связи с пандемией. Фермеры имели возможность работать в обычном режиме, как – это уже другой вопрос.

«На внутреннем рынке представлено много местного чая, но 95% — это не азербайджанский чай. У нас его только упаковывают, а сам чай из Индии и Цейлона. Когда таможенное оформление стало белым, стал виден дисбаланс импорта и экспорта», – говорит он.

По его словам, в стране мало чайных плантаций, мало урожая. Экспортируем мы в основном не наш чай, а лишь упакованный у нас.

Чаеводство нуждается в больших капиталовложениях и в нем не стоит рассчитывать на быструю прибыль. Чайный куст даст урожай через шесть лет, поэтому вкладываться и ждать столько времени не выгодно. Если брать кредиты под существующие проценты, то, как говорит Джафарли, никто с таким бизнесом не справится.

Сейчас для предпринимателей более выгодно покупать за границей низкокачественный чай, упаковывать его в Азербайджане и продавать как чай высшего сорта. Вот такова азербайджанская модель бизнеса, сказал экономист.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что из-за строгих карантинных мер, принятых в связи с пандемией, несколько месяцев не работали объекты общепита. И это в какой-то мере могло отразиться на отечественной чайной отрасли негативно. Но, например, мало в какой чайхане подают азербайджанский чай, так как он хоть и качественный, но недешевый.

По его словам, вообще-то, все не так плохо в отечественном чаеводстве. Государство помогает аграрному сектору в целом и данному сегменту в частности. Предпринимаются меры по обеспечению водой, чаеуборочными машинами. Тем, кто занимается производством чая, дали удочку, а дальше они должны уже сами думать о том, как получить прибыль, считает Агаев.

«Черный чай, хоть и остается традиционно популярным в нашей стране, постепенно вытесняется другими видами чая, в частности фруктовыми. Нужно провести исследования, изучить рынок, чтобы понять, как меняются вкусы потребителей чая и в какую сторону двигаться», –считает он.

По словам Агаева, Азербайджан действительно импортирует немало чая, здесь мы его иногда смешиваем с местным, часть идет на внутренний рынок, а часть на экспорт.

Что касается помощи чаеводству из-за пандемии, то, как говорит эксперт, в этом не было необходимости. Он отметил, что чай не портится, его можно продать и через полгода, и через год, это отсроченная прибыль.

Экономист Фуад Ализаде заявил, что те сферы, которые серьезно пострадали от пандемии, получили от государства финансовую помощь. Если чаеводство ее не получило, значит, посчитали, что их нельзя отнести к потерпевшим.

Он отметил, что в последние годы в эту сферу немало инвестируют, и она постепенно развивается, но нужно время.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмаилов говорит о том, что развитие чаеводства, как и других сфер, способствует занятости населения.

«Вся проблема в монополии чайного бизнеса, и монополистам не нужно развитие местного производства чая. Им выгоднее его импортировать. Есть искусственные препоны для развития данной отрасли, и их надо устранять. Но также нужно обучать фермеров, ведь в чаеводстве есть свои тонкости. Надо знать технологию сбора, у нас же зачастую чайные листья собирают как попало, что негативно влияет на качество продукции», – подчеркнул он.

Сейчас мы заново поднимаем чаеводство, как и виноделие. Надо, по его словам, подсчитать, насколько оно рентабельно, напомнив, что раньше было рентабельно.

«В любом случае, мы не сможем обеспечить внутренний рынок чаем на сто процентов. Но нужно стремиться к росту объемов производства. Необходимо, – считает Исмаилов, – изучить опыт Китая и других ведущих чайных стран, и посмотреть, можно ли применить его у нас. Специалисты Минсельхоза должны не просто ездить в командировки, но и представлять отчеты, должен быть результат, конкретные предложения».