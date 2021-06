В Баку продолжается первый Международный Бакинский фестиваль стрит-фотографии (BSPF), организованный Пространством современного искусства YARAT. Напомним, что событие стартовало в апреле, а завершится в сентябре.

В рамках фестиваля проходят онлайн – и офлайн-выставки, презентации книг, дискуссии и портфолио-ревю.

На подходе – очередная выставка. На этой раз героем фестиваля станет известный азербайджанский фотограф Эльмар Мустафазаде.

Как сообщил фотограф #, на выставке под названием Məhlə будут представлены работы, созданные им за последние 12 лет. Выставка состоится при партнерской поддержке НПО Arts Council Azerbaijan. Открытие — 18 июня в галерее Art Tower Gallery.

В целом проект Məhlə – это тонкие, ироничные и часто ностальгические наблюдения за жизнью Баку и его жителей. Экспозиция собрала в себя особенную, теплую ауру Старого города и других культурно-значимых районов столицы.

Проекты Эльмара Мустафазаде известны во многих странах. Выпускник факультета международных экономических отношений и менеджмента Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии, в 2009 году начал свою карьеру в качестве профессионального фотографа.

Участвовал в многочисленных международных выставках и конкурсах, таких как Tbilisi Photo Festival (2015, Грузия), персональная выставка «Мастера ремесла» (2016), групповая выставка «Отцы и дочери» проект ЮНФПА в Азербайджане (2017), персональная выставка «Мастера ремесла» в МоМА Баку (2019).

Его работы опубликованы в Forbes (Россия), L’Officiel (Франция, Азербайджан), Azerbaijan through the lens. 1000 photos» book (UK), Thomson Reuters, The New York Times, Baku magazine, Nargis magazine и многих других. Проект Məhlə реализован при непосредственной поддержке компании Canon.

В день открытия гостей выставки ждет особая атмосфера:

«Первый вечер будет под открытым небом с чаем из самовара, музыкой и кое-чем еще. Буду рад всех вас видеть», — написал Эльмар на своей странице в соцсети Facebook.

Для гостей будет звучать гитара, а на уютной площадке возле галереи можно будет послушать разговоры аксакалов и примерить знаменитые кепки-аэродром.