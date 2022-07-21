Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве, пообещал «в ближайшие часы» дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву развивать производство напитка иван-чай.

С таким предложением выступил Александр Хлынов из союза производителей иван-чая. Путин признался, что не знает, что такое иван-чай: «Это гриб такой, что ли?» – спросил он, но при этом высказал уверенность в том, что он «наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола: там одна химия». Производитель «Кока-колы», одноимённая компания, после российского вторжения в Украину ушёл с российского рынка.

Вечером в среду агентство «РИА Новости» сообщило, что Минсельхоз поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции. В министерстве также отметили, что иван-чай «обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» чай и кофе на полках магазинов», – говорится в официальном телеграм-канале ведомства. (svoboda.org)