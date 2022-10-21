Чем поставлять Украине оружие, Израилю было бы выгоднее уничтожить иранские заводы по производству дронов, таким мнение поделился с #, украинский политолог Евгений Магда.

«Очевидно, что Россия пошла на использование дронов-камикадзе по той простой причине, что ей не хватает ракет. Все разговоры о том, что Россия использует высокоточные ракеты против украинских военных и военных объектов – это ложь. Иранское оружие обострило ситуацию, и оно также используется против гражданских объектов», — добавил эксперт.

По его словам, в ближайшее время стоит ожидать полного разрыва дипломатических отношений между Украиной и Ираном.

«Никаких сомнений в этом быть не может. Хочу напомнить, что в январе 2020 года иранские ПВО уничтожили украинский гражданский лайнер и за это до сих пор никто не понес наказание. Иран отказывается выплачивать компенсацию и признавать свою ответственность», — сказал он.

Говоря об израильской поддержке Украины, эксперт сказал, что в Израиле в скором времени ожидаются парламентские выборы, но это уже четвертые выборы за три года, и, вероятно, до выборов, Украина не получит никакого израильского оружия.

«Дальше все будет зависеть от того, какой будет формат коалиции в парламенте. Однако для самого Израиля было бы выгоднее наносить удары по заводам производства этих дронов, поскольку это было бы выгоднее, чем поставлять оружие Украине», — считает эксперт.

Отвечая на вопрос об интернационализации украинского конфликта, эксперт сказал, что даже несмотря на поддержку Ирана и Беларуси, ее нельзя считать мировой войной.

«Это не мировая война, и такое предположение может удовлетворять лишь самолюбие Кремля. Поэтому подобное сравнение я бы не стал использовать, поскольку оно ничего не имеет общего с реальностью. Мы видим формирование оси государств, которые пытаются расшатать существующий мировой порядок и попытаться его перевернуть в собственных интересах – это очевидно.

С Россией сотрудничают в военном отношении 2 государства – Иран и Беларусь. Возникает вопрос: если Россия считает себя правой, то почему ее не поддерживают государства в статистической погрешности? Я думаю, что каждый человек дав ответ на этот вопрос поймет природу российской агрессии и отношение к ней в мире», — подчеркнул аналитик.

Говоря о наступлении Украины в Херсонском направлении, Магда считает, что, судя по активности оккупантов и их официальных заявлений об эвакуации из Херсона, успехи украинских войск не за горами.

«Но стоит подождать, чтобы это было осуществлено де-факто, чтобы не мешать украинским войскам отвоевывать захваченные территории. Я не исключаю, что Херсон будет освобожден в текущем году», — резюмировал он.