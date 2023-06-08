Входящие в НАТО страны могут направить свои вооруженные силы в Украину, если альянс не предоставит Киеву гарантий безопасности на предстоящем в июле саммите, заявил бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен.

«Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке», — сказал Расмуссен (цитата по The Guardian).

По его словам, на оказание «конкретной помощи» Украине настроена Польша, а за ней могут последовать страны Балтии. Расмуссен не исключил варианта «с отправкой войск на поле боя». При этом обращение Киева за военной помощью к соседним странам бывший генсек НАТО назвал «абсолютно законным».

«Я думаю, что поляки готовы всерьез рассмотреть вопрос о том, чтобы взять инициативу в свои руки и собрать «коалицию доброй воли», если Украина ничего не получит на саммите в Вильнюсе», — отметил экс-глава НАТО. По его словам, Западая Европа слишком долго отказывалась прислушиваться к предостережениям Польши по поводу «российского менталитета».

В этой связи он подчеркнул необходимость предоставления Киеву письменных гарантий безопасности, возможно, вне рамок НАТО. Гарантии должны охватывать обмен разведданными, совместные учения, наращивание производства боеприпасов, операционную совместимость со стандартами НАТО и поставку вооружений в количествах, достаточных для удержания России от новых атак, отметил Расмуссен. (moscowtimes.ru)