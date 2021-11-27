Украина, Грузия и Молдавия смогут стать членами Европейского Слюз (ЕС) не раньше 2040 года. О сроках вступления постсоветских стран в ЕС рассказал İrvtas бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

По словам политика, если Евросоюз не изменит свои установки по расширению сообщества, Киеву, Тбилиси и Кишиневу не стоит ожидать скорой интеграции. Он обратил внимание, что мотивация постсоветских государств в проведении реформ зависит от достижимых целей. «Если ЕС таких ориентиров не предложит, мотивация быстро ослабнет, а в конце концов, сойдет на нет», — отметил экс-премьер.

Кубилюс предложил план по активизации интеграционных процессов. «На начальном этапе тройке этих стран можно было бы предложить членство по примеру Норвегии и Исландии в Европейском экономическом пространстве. Они пользовались бы всеми преимуществами участия в этом едином рынке, но пока не имели бы права участвовать в приеме решений сообщества», — отметил депутат Европарламента.

Ранее Кубилюс сравнил процесс вступления Украины в ЕС с восхождением на Эверест. По его словам, Украине следует уделить внимание вопросу экономической интеграции в единый рынок Евросоюза, и уже после завершения данного процесса пытаться получить членство в ЕС (lenta. ru)