Строительство железнодорожного коридора между Азербайджаном и Ираном Решт — Астара начнется через полтора месяца. Об этом сообщил замминистра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде.

«Согласно достигнутому соглашению, мы надеемся приступить к реализации этого проекта с начала 2024 года, примерно через полтора месяца», — приводит слова замминистра агентство Tasnim.

Эфендизаде также отметил, что 162-километровый участок железной дороги Решт — Астара является самым важным железнодорожным проектом в исламской республике на данный момент.