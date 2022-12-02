Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне проведения т.н. спецоперации, в интервью RT выразил мнение, что СВО не закончится, пока Россия «не возьмет Киев» и не «разгромит Украину».

«Пока мы не ликвидируем этот нарыв, пока мы не разгромим Украину. Я скажу вам больше, Украину как форпост Запада. Вот пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все не закончится», — посчитал он.

Также, с точки зрения Рогозина, «полная лояльность» украинцев к России и преодоление отчуждения будут обеспечены через много лет после «победы» РФ.