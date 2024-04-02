Президент Ирана Ибрагим Раиси во вторник сделал официальное заявление о том, что Иран ответит на нападение Израиля в Дамаске, в котором были убиты высшие офицеры КСИР.

Раиси сообщил: «Не сумев разрушить волю фронта сопротивления, сионистский режим снова включил слепые убийства в свою повестку дня, чтобы спасти себя. Он должен знать, что он никогда не достигнет своих целей, и это трусливое преступление не останется без ответа».

Совет национальной безопасности Ирана собрался вечером в понедельник и по итогам сообщил, что принял «соответствующие решения» после ликвидации в иранском консульстве в Дамаске.

В понедельник также сообщалось, что Иран считает теперь своей законной целью посольства Израиля в любой стране мира. США дистанцировались от взрыва в Дамаске и сообщили иранцам, что узнали об операции, когда израильские самолеты были уже в воздухе. (israelinfo.co.il)