Образование должно быть качественным и доступным, но на сегодняшний день в нашей стране есть проблемы и с первым, и со вторым. В советское время высшее образование было полностью бесплатным, но с обретением независимости появились частные вузы и платные места в государственных. При этом количество последних с каждым годом увеличивалось. В итоге многие студенты, которые не могли платить за образование, остались за бортом.

Еще несколько лет назад министерство образования обещало поэтапно увеличивать долю бюджетных мест в вузах страны. В следующем учебном году предусмотрено увеличение числа обучающихся в высших учебных заведениях на местах госзаказа на 15 893 человека, или 16,7% в сравнении с 2021 учебным годом. Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса, сообщает Trend.

Планируется, что общее число студентов достигнет 110 834 человек. Число студентов, обучающихся за государственный счет будет увеличено на 2 569 человек в сравнении с этим годом. Кроме того, предусмотрено довести число студентов, получающих стипендии, до более чем 12 тысяч человек.

Эксперт в области образования Сабина Алиева считает, что бюджетные места должны идти как гранты, стипендиальные программы.

«Бывает, что студент поступает на бесплатное место и учится в итоге спустя рукава. Тем самым он занимает бюджетное место, на котором мог бы учиться талантливый студент. Есть студенты, которые поступили на платное отделение, но учатся очень хорошо, а бюджет у семьи очень ограниченный, так что расходы на обучение для нее –тяжелая ноша. Может возникнуть вопрос: «Если студент такой талантливый, то почему он не набрал достаточно баллов для учебы за счет бюджета?». Но тому может быть несколько причин, первая из которых –человеческий фактор. Абитуриент мог просто устать и растеряться. Вторая причина – ошибка при введении кодов специальностей. У нас есть студент, который набрал 617 баллов, что очень хороший результат, но он поступил на платное отделение как раз по второй причине. Кроме того, надо иметь в виду, что не особо успешный школьник может стать хорошим студентом и наоборот. Так почему бы платника с хорошими результатами в конце семестра не перевести на бюджетное место, а бюджетника-лентяя –на платное? Тогда удастся повысить мотивацию к учебе», – говорит Алиева в беседе с #.

По ее мнению, бюджетные места, безусловно, должны быть, но существенное увеличение количества бюджетных мест не повысит качества образования и не увеличит мотивацию у студентов учиться.

«Надо создавать реальные образовательные модели. Сейчас в стране немало вузов, которые ежегодно поднимают плату за учебу. Во многих иностранных вузах, чьи дипломы котируются, и они имеют хорошую инфраструктуру, стоимость обучения гораздо ниже, чем у отечественных вузов. Кроме того, если студент работает в конструкторском бюро или в лаборатории вуза, деньги за учебу списываются как зарплата. Думаю, было бы эффективнее вместо существенного увеличения бюджетных мест взять под контроль ценовую политику вузов и установить среднюю оплату, а также сделать, наконец, доступными студенческие кредиты», – сказала Алиева.

Бюджетных мест год от года становится больше, и это закономерно, отмечает эксперт в области образования Надир Исрафилов.

«Доступность высшего образования должна быть не в том, чтобы снижать количество баллов. В первую очередь, учеба должна быть финансово доступной. Во всех вузах, кроме института теологии, большая часть мест платная. Стоимость года учебы в них разнится – где-то дороже, где-то дешевле. В мировой практике есть государственные вузы, учеба в которых полностью бесплатна. У нас же и в государственных вузах многие студенты учатся платно. Есть вузы в других странах, где учеба намного дешевле, чем в азербайджанских. В итоге немало студентов предпочитают учиться за границей и большинство остается там навсегда. В результате, за рубеж утекают и средства, и мозги. Надо работать над тем, чтобы изменить ситуацию», –подчеркивает он.

Исрафилов считает, что нужно и развивать вопрос доступности студенческих кредитов, и по мере возможности надо увеличивать бюджетные места, но тут все зависит от возможностей бюджета.

«По госзаказу должно быть больше мест на наиболее необходимые стране специальности. Необходим анализ и планирование. Надо, –говорит эксперт, — развивать ненефтяную отрасль, нужны профессионалы в сфере компьютерных технологий, специалисты в области сельского хозяйства. В период СССР Азербайджан в таких сферах как виноградарство, виноделие, хлопководство занимал ведущие позиции и сейчас нужно активно развивать их, и не только их».