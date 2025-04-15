Министерство финансов Азербайджана обнародовало среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2029 годы.

Документ размещен на интернет-странице министерства.

Документ разработан в соответствии с «Правилами подготовки рамки среднесрочных расходов», утвержденными указом президента страны от 24 августа 2018 года, и распоряжением Кабинета министров «О подготовке проекта государственного бюджета на 2026 год» от 28 января 2025 года.

Среднесрочные бюджетные рамки содержит информацию об основных направлениях и целях бюджетной политики, макро-фискальной рамке, приоритетах расходов, прогнозах доходов и расходов сводного и государственного бюджетов, макроэкономические показатели на 2025-2029гг и пр. показатели.