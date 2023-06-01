Власти Бурунди решили сохранить нейтральную позицию по отношению к войне в Украине после визита в страну российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает The East African.

«Бурунди решила быть на стороне решения, а не на стороне проблем… Бурунди, как и любая другая страна, суверенна, и мы выбираем партнеров в интересах нашего народа», — заявил министр иностранных дел Альберт Шингиро после закрытой встречи с Лавровым.

Глава МИД Бурунди призвал Москву и Киев как можно скорее сесть за стол переговоров. «Все страны мира — наши друзья», — отметил при этом Шингиро.

Лавров стал первым высокопоставленным лицом из России, посетившим Бурунди за 60 лет. Его визит прошел на фоне запустившейся в РФ кампании по расширению влияния в Африке. После того, как Россию отрезали от Запада санкции, Москва усилила дипломатическую работу в других регионах, особенно в Африке и Азии, отмечает The East African.

Ранее, в понедельник, Лавров посетил Кению, где встретился отдельно с президентом Уильямом Руто, спикером Национальной ассамблеи Мозесом Ветангула и министром иностранных дел Альфредом Мутуа. Его визит последовал за поездкой министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Африку, где он представил план мирного урегулирования из десяти пунктов.

С начала войны Лавров уже четыре раза побывал в Африке. Он посещал ЮАР, Эсватини, Анголу, Эритрею, Мали, Мавританию, Судан и другие страны континента. В своих турне российский дипломат предлагал африканским государствам попавшие под эмбарго российские нефтепродукты и оружие, а также критиковал Запад за «колониальную политику».

Африканские страны стремятся сохранять нейтралитет в российско-украинском конфликте. Многие из них отказываются осудить российское вторжение и даже голосовать против Москвы на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН. Однако некоторые государства континента оказывают поддержку Украине. Так, Марокко согласилось поставить Киеву запчасти для танков Т-72, сообщало французское издание Africa Intelligence. (moscowtimes.ru)