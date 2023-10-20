20 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин провел в Баку консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Самиром Шарифовым.

Как передает #, об этом говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что были обсуждены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня.

Рассмотрены возможности дальнейшего углубления политдиалога, наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества в соответствии с положениями Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г.