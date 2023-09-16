Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель. Об этом сообщил временный президент Мали Ассими Гоита, передает ТАСС.

«Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Военное руководство Нигера приветствовало подписание документов о создании альянса. «Вместе мы построим мирную, процветающую и единую Сахель», — отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице администрации президента Нигера в соцсети X. Там также опубликована фотография главы Национального совета спасения родины Абдурахмана Тчиани, который подписывает хартию.

Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах Буркина-Фасо, Мали и Нигера. На ее территории сейчас действуют радикальные вооруженные группировки. В этих трех государствах в настоящее время у власти находятся военные, которые захватили ее в ходе государственных переворотов.