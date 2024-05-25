Национальная конференция решила увеличить на пять лет продолжительность переходного периода в Буркина-Фасо. Об этом сообщил портал Burkina24. Срок действия периода, начавшегося в 2024 году, истекал 1 июля 2024 года.

Министры, руководители различных органов власти, представители здоровых сил Буркина-Фасо, которые собрались на форум в Уагадугу, решили продлить срок действия переходного периода на 60 месяцев (пять лет), после чего будут проведены всеобщие выборы. В них смогут выдвинуть свои кандидатуры нынешний президент переходного периода Ибрагим Траоре, а также председатель законодательной ассамблеи переходного периода и премьер-министр. Траоре подписал принятую участниками национальной конференции обновленную хартию переходного периода.

В сентябре 2022 года в Буркина-Фасо группа военных во главе с Ибрагимом Траоре пришла к власти в результате государственного переворота. Была принята хартия переходного периода, которая установила его продолжительность в 21 месяц.